Берлускони рассказал о несостоявшемся переходе Марадоны в "Милан"

Бывший президент “Милана” Сильвио Берлускони рассказал, что много лет назад он хотел переманить в свою команду аргентинского нападающего “Наполи” Диего Марадону.

“Я очень жалею, что этот трансфер не состоялся. Дело даже не в том, что Марадона был лучшим игроком своего поколения. Он был хрупким человеком. Быть может, мы в моем ”Милане" помогли бы ему избежать некоторых ошибок. Но, когда я с ним общался, то понял, что Диего - это Неаполь. Если бы его переход состоялся, это можно было бы сравнить с тем, что у “Наполи” вырвали сердце. Было бы несправедливо делать так. Марадона тоже так считал", - приводит слова Берлускони La Gazzetta dello Sport.

Марадона выступал за “Наполи” с 1984 по 1991 годы, провел за клуб 257 матчей во всех турнирах, забил 115 голов и отдал 64 результативные передачи.

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