Берарди может перейти в один из лучших клубов Серии А

“Лацио” хочет купить полузащитника “Сассуоло” и сборной Италии Доменико Берарди, сообщает TMW.

По сведениям источника, римский клуб готов заплатить за футболиста 20 миллионов евро, а также отдать полузащитника Маттео Канчельери.

В нынешнем сезоне 28-летний Берарди провел за “Сассуоло” 27 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.