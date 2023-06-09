Берарди может перейти в один из лучших клубов Серии А
Новости футбола Сегодня, 12:30
Фото: инстаграм Доменико Берарди/Автор неизвестен
“Лацио” хочет купить полузащитника “Сассуоло” и сборной Италии Доменико Берарди, сообщает TMW.
По сведениям источника, римский клуб готов заплатить за футболиста 20 миллионов евро, а также отдать полузащитника Маттео Канчельери.
В нынешнем сезоне 28-летний Берарди провел за “Сассуоло” 27 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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