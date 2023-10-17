Бенжамен Павар повторил достижение Зинедина Зидана в сборной Франции

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар стал главным героем товарищеского матча против сборной Шотландии. Он сделал дубль, а действующие вице-чемпионы мира выиграли со счетом 4:1.

Примечательно, что Бенжамен Павар два своих гола забил ударами головой. Последний раз в составе сборной Франции два гола ударами головой в одном матче забивал Зинедин Зидан, сообщает Opta. Причем это случилось в историческом для сборной Франции матче. Это был финал чемпионата мира 1998 года. Тогда Зинедин Зидан сделал дубль в первом тайме, а французы победили сборную Бразилии со счетом 3:0 и впервые стали чемпионами мира.

Бенжамен Павар дебютировал в сборной Франции в ноябре 2017 года. Он сыграл 51 матч, в которых забил пять голов. Бенжамен Павар забил свой первый гол за сборную Франции на золотом ЧМ-2018. Тогда он забил сборной Аргентины в матче 1/8 финала.

Что касается сборной Шотландии, то тартановые квалифицировалась на Евро-2024.