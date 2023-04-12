Бензема забил юбилейный гол в Лиге чемпионов

Французский нападающий мадридского “Реала” Карим Бензема забил свой 90-й гол в Лиге чемпионов.

Юбилейным для француза стал забитый мяч в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов против “Челси”. 90 голов форварда распределились следующим образом: 56 - на групповой стадии, 17 – в 1/8 финала, 8 – в ¼ финала, 8 – в полуфинале, 1 – в финале.

Стоит отметить, что больше Бензема в Лиге чемпионов забили только Криштиану Роналду (140), Лионель Месси (129) и Роберт Левандовски (91).

В нынешнем сезоне 35-летний Бензема провел за “Реал” 33 матча во всех турнирах, забил 26 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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