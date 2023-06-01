Бензема все еще может остаться в "Реале"

Французский нападающий мадридского “Реала” Карим Бензема все еще может остаться в королевском клубе, сообщает AS.

По сведениям источника, футболист пока что не получил предложение о контракте от “Аль-Иттихад”. Саудовский клуб на данный момент лишь устно предложил французу соглашение на два года на общую сумму в 200 миллионов евро. Если предложения не последует, то Бензема может подписать с “Реалом” новый контракт до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 35-летний Бензема провел за “Реал” 42 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Марек Гамшик объявил о завершении карьеры.