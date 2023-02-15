Бензема вышел на 2-е место по голам за "Реал" в Ла Лиге. Вперед только один игрок

Французский нападающий мадридского “Реала” Карим Бензема вышел на второе место по числу голов за королевский клуб в чемпионате Испании.

Форвард отметился дублем в матче 21-го тура Ла Лиги с “Эльче” и на его счету стало 230 голов. По этому показателю он обошел легенду мадридцев Рауля (228). Первое место по-прежнему занимает Криштиану Роналду (311).

В нынешнем сезоне 35-летний Бензема провел за “Реал" 23 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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