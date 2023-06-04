Бензема в своем прощальном матче спас "Реал" от поражения в Ла Лиге

В матче 38-го тура чемпионата Испании мадридский “Реал” на своем поле сыграл вничью с “Атлетиком” из Бильбао со счетом 1:1.

В начале второго тайма счет открыл Ойан Сансет, но на 72-й минуте королевский клуб от поражения спас гол Карима Бензема.

“Реал”, набрав 78 очков, занял второе место в турнирной таблице Ла Лиги. “Атлетик” с 51 очком финишировал на восьмом месте и не попал в еврокубки.

“Реал” – “Атлетик” - 1:1 (0:0)

Голы: Сансет, 49 - 0:1, Бензема, 72 (с пенальти) - 1:1

“Реал”: Куртуа, Карвахаль, Начо, Милитао, Рюдигер, Кроос, Себальос (Асенсио, 58), Камавинга (Тчуамени, 58), Винисиус Жуниор, Родриго, Бензема (Модрич, 74).

“Атлетик”: Унаи Симон, Де Маркос, Вивиан, Паредес, Берчиче, Эррера (Саррага, 64), Весга (Венседор, 67), Сансет (Муниаин, 77), Уильямс (Беренгер, 64), Уильямс, Гурусета (Рауль Гарсия, 77).