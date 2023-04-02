Бензема установил рекорд "Реала"

Французский нападающий мадридского “Реала” Карим Бензема стал первым в истории королевского клуба игроком, который забил более 20 голов на протяжении 11 сезонов, сообщает журналист Педро Мартин в своем твиттере.

Ранее более 20 голов в 10 сезонах забивали только бывшие нападающие мадридцев Альфредо Ди Стефано и Рауль Гонсалес.

В нынешнем сезоне 35-летний Бензема провел за “Реал” 30 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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