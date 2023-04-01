Бензема раздумывает над уходом из "Реала"

Форвард “Реала” Карим Бензема находится в неопределенности относительно своего будущего в мадридском клубе.

По информации Todofichajes, у футболиста есть выгодное предложение из Саудовской Аравии, где он рассматривает возможность завершить карьеру.

В то же время “Реал” пока не делал предложения по новому контракту для своего лидера.

В текущем сезоне Бензема провел 16 матчей в Ла Лиге, в которых записал на свой счет 11 голов и сделал три голевые передачи.