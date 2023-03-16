Бензема рассказал о травме, полученной в матче с "Ливерпулем"
Новости футбола Сегодня, 04:00
Фото: твиттер Реала
Форвард “Реала” Карим Бензема рассказал, по какой причине его заменили в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с “Ливерпулем” (1:0) на 82-й минуте.
По словам француза, он получил неприятный удар в голень.
“Но это всего лишь ушиб. Я буду готов сыграть с ”Барселоной" в ближайшем матче", - сказал он.
Напомним, что Эль-Классико пройдет в воскресенье в рамках 26-го тура Ла Лиги.
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