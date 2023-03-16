Бензема рассказал о травме, полученной в матче с "Ливерпулем"

Форвард “Реала” Карим Бензема рассказал, по какой причине его заменили в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с “Ливерпулем” (1:0) на 82-й минуте.

По словам француза, он получил неприятный удар в голень.

“Но это всего лишь ушиб. Я буду готов сыграть с ”Барселоной" в ближайшем матче", - сказал он.

Напомним, что Эль-Классико пройдет в воскресенье в рамках 26-го тура Ла Лиги.