Бензема принес "Реалу" сложную победу в Ла Лиге
В матче 15-го тура чемпионата Испании “Реал” на выезде обыграл “Вальядолид” со счетом 2:0.
Победу королевскому клубу принес дубль Карима Бензема в концовке встречи.
“Реал”, набрав 38 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Вальядолид" с 17 очками остался на 15-й позиции.
“Вальядолид” – “Реал” - 0:2 (0:0)
Голы: Бензема, 83 (с пенальти) - 0:1, Бензема, 89 - 0:2
“Вальядолид”: Масип, Фреснеда, Хоакин Фернандес, Санчес, Эскудеро (Перес, 59), Меса (Кике Перес, 60), Агуадо, Мончу (Вейсман, 84), Санчес (Плата, 55), Леон, Плано (Кенеди, 84).
“Реал”: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 60), Алаба, Рюдигер, Менди, Кроос, Себальос (Камавинга, 69), Вальверде (Тчуамени, 87), Бензема, Асенсио (Родриго, 60), Винисиус Жуниор (Модрич, 88).
Удаление: Леон (82).
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