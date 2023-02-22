Бензема повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Форвард “Реала” Карим Бензема повторил рекорд аргентинца Лионеля Месси в Лиге чемпионов.

Вчера опытный француз оформил дубль в матче 1/8 финала турнира с “Ливерпулем” (5:2), забив первые голы в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Таким образом, Бензема забивает голы в главном клубном турнире Европы 18 сезонов подряд.

До этого таким показателем мог похвалиться лишь Месси. Оба игрока забивают в рамках турнира, начиная с сезона-2005/06.