Бензема поприветствовал еще одного звездного француза в своем клубе
Новости футбола Сегодня, 04:00
Фото: твиттер Аль-Иттихада
Форвард “Аль-Иттихада” Карима Бензема поприветствовал нового товарища по команде – бывшего защитника “Челси” Н'Голо Канте.
В своем обращении форвард назвал партнера по сборной Франции лучшим “бокс ту бокс” футболистом в мире.
“Я счастлив снова сыграть с ним в лучшей команде Саудовской Аравии”, - сказал он.
Напомним, что Канте выступал за “Челси” с 2016 года.
В прошлом сезоне из-за травм он сыграл лишь семь матчей и сделал одну результативную передачу.
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