Бензема поприветствовал еще одного звездного француза в своем клубе

Форвард “Аль-Иттихада” Карима Бензема поприветствовал нового товарища по команде – бывшего защитника “Челси” Н'Голо Канте.

В своем обращении форвард назвал партнера по сборной Франции лучшим “бокс ту бокс” футболистом в мире.

“Я счастлив снова сыграть с ним в лучшей команде Саудовской Аравии”, - сказал он.

Напомним, что Канте выступал за “Челси” с 2016 года.

В прошлом сезоне из-за травм он сыграл лишь семь матчей и сделал одну результативную передачу.