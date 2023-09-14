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Бензема помог Аль-Иттихаду одержать минимальную победу

Новости футбола Сегодня, 14:02
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Бензема помог Аль-Иттихаду одержать минимальную победу Фото: https://www.instagram.com/karimbenzema/

В шестом туре Профессиональной футбольной лиги Саудовской Аравии Аль-Иттихад сыграл против Аль-Ахдуда.

Для Аль-Иттихад эта игра стала выездной. После пяти туров у них было 12 очков в своем активе.

В первом тайме Аль-Иттихад гораздо больше владел мячом и не давал своему сопернику создать какой-нибудь острый момент. Однако и сами не могли придумать чего-нибудь опасного, чтобы открыть счет.

Во второй половине игра немного выровнялась и у обеих команд было несколько случаев, чтобы забить. На 72-й минуте это произошло. Карим Бензем отличился забитым голом после передачи Камара. Аль-Иттихад удержал преимущество и одержал минимальную победу. Они набирают 15 очков и временно выходят на первую строчку.

Профессиональная лига Саудовской Аравии

Аль-Ахдуд - Аль-Иттихад
Голы: 0:1 - 72 Бензема

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