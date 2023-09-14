Бензема помог Аль-Иттихаду одержать минимальную победу
В шестом туре Профессиональной футбольной лиги Саудовской Аравии Аль-Иттихад сыграл против Аль-Ахдуда.
Для Аль-Иттихад эта игра стала выездной. После пяти туров у них было 12 очков в своем активе.
В первом тайме Аль-Иттихад гораздо больше владел мячом и не давал своему сопернику создать какой-нибудь острый момент. Однако и сами не могли придумать чего-нибудь опасного, чтобы открыть счет.
Во второй половине игра немного выровнялась и у обеих команд было несколько случаев, чтобы забить. На 72-й минуте это произошло. Карим Бензем отличился забитым голом после передачи Камара. Аль-Иттихад удержал преимущество и одержал минимальную победу. Они набирают 15 очков и временно выходят на первую строчку.
Профессиональная лига Саудовской Аравии
Аль-Ахдуд - Аль-Иттихад
Голы: 0:1 - 72 Бензема