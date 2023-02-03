Бензема получил травму в матче Ла Лиги

Форвард “Реала” Карим Бензема травмировался в матче чемпионата Испании против “Валенсии” (2:0).

Француз получил повреждение после того, как пробивал по воротам по ходу второго тайма.

В том эпизоде Карим схватился за заднюю часть ноги, ближе к сгибу колена, и попросил замену.

За полчаса до конца встречи вместо него на поле появился Родриго.