Бензема получил суперпредложение из Саудовской Аравии
Новости футбола Сегодня, 15:55
Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен
Французский нападающий мадридского “Реала” Карим Бензема может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии, сообщает Relevo.
По сведениям источника, Бензема предложили 200 миллионов евро за два года. Большую часть этой суммы французу планирует платить правительство Саудовской Аравии. Кроме непосредственных обязанностей футболиста он может стать амбассадором заявки Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира 2030 года.
В нынешнем сезоне 35-летний Бензема провел за “Реал” 42 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: "Наполи" может вернуть бывшего лидера обороны.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 14:15 "Челси" возглавил топ-тренер
Новости футбола Вчера, 16:44 "Милан" победил "Ювентус" в матче Серии А
Новости футбола Вчера, 14:58 "Барселона" с крупным счетом победила в матче Ла Лиги
Новости футбола Вчера, 13:15 Источник: "Челси" подписал контракт с новым главным тренером
Новости футбола Вчера, 11:15 Вратаря ПСЖ госпитализировали в тяжелом состоянии из-за лошади
Новости футбола Вчера, 09:57 "Шахтер" стал чемпионом Украины
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:55 Главные новости дня: 29 мая Новости футбола Сегодня, 16:42 В чемпионате Франции выбрали лучшего игрока сезона Новости футбола Сегодня, 16:30 "Бавария" может подписать защитника "Боруссии" Дортмунд Новости футбола Сегодня, 16:15 Гвардиола попросил "Манчестер Сити" купить хавбека "Баварии" Новости футбола Сегодня, 15:55 Бензема получил суперпредложение из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 15:42 Спаллетти назвал причину своего ухода из "Наполи" Новости футбола Сегодня, 15:30 "Реал" близок к трансферу нападающего "Эспаньола" Новости футбола Сегодня, 15:15 "Атлетико" нацелился на полузащитника ПСЖ Новости футбола Сегодня, 14:55 Роналду и еще 24 футболиста вызваны в сборную Португалии Новости футбола Сегодня, 14:42 Чемпионство "Шахтера", победы "Динамо" и "Зари": результаты 29-го тура УПЛ
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 30 мая 2023 Прогноз на матч Сивасспор - Коньяспор 30 мая 2023 года Футбол 30 мая 2023 Прогноз на матч Истанбулспор - Адана Демирспор 30 мая 2023 года Футбол 30 мая 2023 Прогноз на матч Фенербахче - Антальяспор 30 мая 2023 года Футбол 30 мая 2023 Прогноз на матч Гиресунспор - Трабзонспор 30 мая 2023 года Футбол 31 мая 2023 Прогноз на матч Аль-Иттихад - Аль-Таи 31 мая 2023 года Футбол 31 мая 2023 Прогноз на матч Аль-Наср - Аль-Фатех 31 мая 2023 года Футбол 31 мая 2023 Прогноз на матч Аль-Хиляль - Аль-Раед 31 мая 2023 года Футбол 31 мая 2023 Прогноз на матч Севилья - Рома 31 мая 2023 года Футбол 31 мая 2023 Прогноз на матч Баия - Сантос 1 июня 2023 года Футбол 31 мая 2023 Прогноз на матч Интернасьонал - Америка Минейро 1 июня 2023 года