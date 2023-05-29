Бензема получил суперпредложение из Саудовской Аравии

Французский нападающий мадридского “Реала” Карим Бензема может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии, сообщает Relevo.

По сведениям источника, Бензема предложили 200 миллионов евро за два года. Большую часть этой суммы французу планирует платить правительство Саудовской Аравии. Кроме непосредственных обязанностей футболиста он может стать амбассадором заявки Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира 2030 года.

В нынешнем сезоне 35-летний Бензема провел за “Реал” 42 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Наполи" может вернуть бывшего лидера обороны.