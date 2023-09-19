Бензема озвучил свои цели в Саудовской Аравии

Французский форвард Карим Бензема, который представляет саудовский клуб "Аль-Иттихад", высказался об уровне местного футбола.

По словам игрока сборной Франции, у Саудовской Аравии есть потенциал стать одной из лучших в мире.

"Чемпионат Саудовской Аравии движется в направлении того, чтобы стать лучшей лигой в мире. Однако, для дальнейшего развития лиги необходимо увеличить количество иностранных профессиональных игроков в каждой команде", - заявил Бензема.

Также известный футболист поделился мыслями о предстоящем дебюте его команды в азиатской Лиге чемпионов.

"Матч с узбекским клубом АГМК будет трудным. Мы с нетерпением ждем этой игры", - сказал Бензема.

По его словам, все его титулы в мадридском “Реале” остались в прошлом и он сконцентрирован на победах с новой командой. Он хочет выиграть все турниры, в которых участвует.