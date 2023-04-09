Бензема ответил на выгодное предложение из Саудовской Аравии

Французский нападающий мадридского “Реала” Карим Бензема отказался перейти в один из клубов Саудовской Аравии, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист получил выгодное предложение, но принял решение продлить вариант с королевским клубом.

В нынешнем сезоне 35-летний Бензема провел за “Реал” 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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