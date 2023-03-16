Бензема определился с будущим в "Реале"

Форвард “Реала” Карим Бензема останется в клубе как минимум еще на один сезон.

По данным L’Equipe, нападающий в ближайшее время продлит контракт с клубом, за который выступает с 2009 года.

Новое соглашение будет действительно до лета 2024 года.

Хотя формальностей еще не уладили, но достигнута договоренность между сторонами, и в ближайшие недели ожидается официальное объявление.