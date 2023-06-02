Бензема обратился к президенту "Реала"

Капитан и форвард “Реала” Карим Бензема обратился к президенту клуба Флорентино Пересу.

Француз поблагодарил руководителя “сливочных” за то, что в свое время он лично поспособствовал его переходу в клуб.

“Именно Перес подписал контракт с Зинедином Зиданом. Именно Перес привел и меня в ”Реал", - сказал он.

СМИ все активнее пишут о том, что Бензема может покинуть клуб этим летом и перейти в Саудовскую Аравию.

Сам футболист опровергает информацию и хочет играть за “Реал” и дальше.

В нынешнем сезоне француз записал на свой счет 30 голов и 6 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.