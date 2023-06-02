Бензема обратился к президенту "Реала"
Новости футбола Сегодня, 03:53
Фото: твиттер Реала
Капитан и форвард “Реала” Карим Бензема обратился к президенту клуба Флорентино Пересу.
Француз поблагодарил руководителя “сливочных” за то, что в свое время он лично поспособствовал его переходу в клуб.
“Именно Перес подписал контракт с Зинедином Зиданом. Именно Перес привел и меня в ”Реал", - сказал он.
СМИ все активнее пишут о том, что Бензема может покинуть клуб этим летом и перейти в Саудовскую Аравию.
Сам футболист опровергает информацию и хочет играть за “Реал” и дальше.
В нынешнем сезоне француз записал на свой счет 30 голов и 6 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.
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