Нападающий мадридского “Реала” Карим Бензема обижен на главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, сообщает Libertad Digital.

По сведениям источника, футболист не планировал уезжать из расположения национальной команды после того, как у него диагностировали травму. Но на его отъезде настоял Дешам, который сказал, что Кариму придется уехать.

В итоге Бензема за три дня вылечился на базе “Реала” и 15 декабря смог принять участие в товарищеском матче.

В нынешнем сезоне 34-летний Бензема провел за “Реал” 11 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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