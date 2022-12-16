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Бензема обижен на главного тренера сборной Франции

Новости футбола Сегодня, 16:30
Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

Нападающий мадридского “Реала” Карим Бензема обижен на главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, сообщает Libertad Digital.

По сведениям источника, футболист не планировал уезжать из расположения национальной команды после того, как у него диагностировали травму. Но на его отъезде настоял Дешам, который сказал, что Кариму придется уехать.

В итоге Бензема за три дня вылечился на базе “Реала” и 15 декабря смог принять участие в товарищеском матче.

В нынешнем сезоне 34-летний Бензема провел за “Реал” 11 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
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