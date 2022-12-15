Бензема может приехать в Катар на финал ЧМ-2022

Форвард сборной Франции и мадридского “Реала” Карим Бензема может посетить финальный матч ЧМ-2022.

В решающем матче турнира французы сыграют с командой Аргентины 18 декабря.

По данным испанской прессы, “Реал" разрешил форварду отправиться в Катар. Теперь решение осталось за Бензема,

Интересно, что в случае победы Франции Бензема может получить золотую медаль, так как он до сих пор заявлен за команду, но не играет по причине травмы.