Бензема выберет себе новый клуб на следующей неделе
Новости футбола Сегодня, 03:54
Фото: твиттер Реала
В ближайшее время капитан “Реала” Карим Бензема сменит клубную прописку.
По информации журналиста Аранчи Родригеса, неназванный представитель чемпионата Саудовской Аравии проявил интерес к французу.
Опытному футболисту уже предложили выгодные условия.
35-летний игрок серьезно рассматривает возможность перехода и примет решение на следующей неделе.
Напомним, что срок действия контракта француза истекает через месяц.
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