Бензема мог сыграть на ЧМ-2022

Нападающий “Реала” Карим Бензема мог сыграть за сборную Франции на чемпионате мира-2022, сообщает Marca.

По сведениям источника, травма француза была не настолько серьезной, как было диагностировано. В связи с этим форвард мог принять участие в мундиале, начиная со стадии ½ финала.

Напомним, что 35-летний Бензема получил травму за несколько дней до старта ЧМ-2022. В итоге, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам принял решение не брать игрока в Катар.

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