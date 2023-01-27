Бензема демонстрирует убойную результативность после ЧМ-2022

Форвард “Реала” Карим Бензема после завершения ЧМ-2022 забил семь голов в семи матчах.

Вчера француз отметился в воротах “Атлетико” в в 1/4 финала Кубка Испании (3:1).

После завершения мирового первенства был лишь один матч, в котором Бензема не забил - он не отметился голом в матче 1/8 финала Кубка Испании с “Вилярреалом” (2:1).

Напомним, что француз пропускал ЧМ-2022 в Катаре по причине травмы.