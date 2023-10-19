Бензема будет судиться с французским министром. Футболиста обвинили в связях с террористами

Адвокат нападающего "Аль-Иттихада" Карима Бензема Хью Вижье вмешался в скандал, который разгорается вокруг футболиста.

Как известно, недавно Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен публично заявил о связях игрока с террористической организацией “Братья-мусульмане”. Это случилось после того, как звездный футболист поддержал палестинскую сторону в войне против Израиля.

Вижье заявил, что они рассматривают возможность подать иски против министра по причине использования закона о манипулировании информацией, клеветы и публичного оскорбления.

"Утверждения Дарманена о несуществующих связях Бензема с организацией "Братья-мусульмане" вводят в заблуждение и являются унижающими. Я считаю неприемлемым, чтобы правители думали, что им позволено делать что угодно ради политической выгоды", - сказал он.

Напомним, что Бензема перебрался в чемпионат Саудовской Аравии минувшим летом. До этого он играл за “Реал”.