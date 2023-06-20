63-летний испанский специалист Рафаэль Бенитес готовится вернуться к тренерской работе.

По информации Relevo, в ближайшее время наставник подпишет контракт с “Сельтой”.

По данным источника, изначально кандидатом на должность был Андони Ареола, но он выбрал “Борнмут” из-за желания поработать в Премьер-лиге.

Рафаэль Бенитес последний раз работал с клубом в январе 2022 года, когда покинул “Эвертон”.