"Бенфика" в матче с двумя удалениями вылетела из Кубка Португалии

В четвертьфинале Кубка Португалии, “Брага” в серии пенальти обыграла “Бенфику” со счетом 5:4.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Отметим, что именно “Бенфика” вышла вперед, забив на 15-й минуте. На 36-й минуте счет уже был равным.

Примечательно и то, что доигрывали матч “орлы” вдевятером.

Действующим победителем турнира является “Порту”.