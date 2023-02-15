"Бенфика" уверенно победила в 1/8 финала Лиги чемпионов
Новости футбола Сегодня, 16:53
Фото: инстаграм "Бенфики"/Автор неизвестен
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов “Бенфика” на выезде обыграла “Брюгге” со счетом 2:0.
Победу португальскому клубу принесли голы Жоау Мариу и Давида Нереса.
Ответный матч “Бенфика" - “Брюгге” пройдет в Лиссабоне 7 марта.
“Брюгге” Бельгия – “Бенфика” Португалия - 0:2 (0:0)
Голы: Мариу, 51 (с пенальти) - 0:1, Нерес, 88 - 0:2
“Брюгге”: Миньоле, Мата, Мехеле, Хендри, Мейер, Одои (Нильсен, 65), Ванакен, Нвадике, Ланг, Соуа (Жуджла, 79), Бьюкенен.
“Бенфика”: Влаходимос, Ба, Отаменди, Антониу Силва, Гримальдо, Жоау Мариу, Рафа Силва (Нерес, 65), Эурснес, Шикинью, Флорентину, Гонсалу Рамуш (Гедеш, 65).
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