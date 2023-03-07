"Бенфика" уничтожила "Брюгге" в Лиге чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов “Бенфика” на своем поле разгромила “Брюгге” со счетом 2:0 и пробилась в четвертьфинал.

Победу португальскому клубу принесли дубль Гонсалу Рамуша, голы Рафы Силвы, Жоау Мариу и Давида Нереса. У гостей отличился Бьорн Мейер.

“Бенфика” Португалия – “Брюгге” Бельгия - 5:1 (2:0) - первый матч - 2:0

Голы: Силва, 38 - 1:0, Рамуш, 45 - 2:0, Рамуш, 57 - 3:0, Мариу, 71 (с пенальти) - 4:0, Нерес, 77 - 5:0, Мейер, 87 - 5:1

“Бенфика”: Влаходимос, Ба (Жилберто, 63), Отаменди (Морато, 74), Антониу Силва (Вериссимо, 88), Гримальдо, Мариу (Невеш, 74), Рафа Силва, Эурснес, Шикинью (Нерес, 63), Флорентину, Рамуш.

“Брюгге”: Миньоле, Мата (Одои, 63), Мехеле, Силла, Мейер, Ванакен (Ритс, 75), Нильсен, Ланг (Нвадике, 46), Соуа (Нуса, 75), Яремчук (Жуджла, 62), Бьюкенен.

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