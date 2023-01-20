"Бенфика" сообщила о трансфере Гедеша

Хавбек “Вулверхємптона” Гонсалу Гедеш стал игроком “Бенфики”.

Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба.

“Добро пожаловать домой, Гонсалу!”, - говорится в сообщении.

При этом никаких подробностей перехода не публиковалось. Также “молчат” и официальные страницы английского клуба.

Ранее СМИ писали, что речь идет об аренде воспитанника “Бенфики” до конца сезона.