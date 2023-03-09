"Бенфика" продлила контракт с основным вратарем

Пресс-служба лиссабонской “Бенфики” на официальном сайте объявила о продлении контракта с греческим вратарем Одиссеасом Влаходимосом.

Новое соглашение между голкипером и португальским клубом будет действовать до лета 2027 года.

28-летний Влаходимос выступает за “Бенфику” с 2018 года. Всего он провел за клуб 210 матчей во всех турнирах и пропустил 202 гола. Ранее играл за “Штутгарт” и “Панатинаикос”. За сборную Греции сыграл 29 матчей и пропустил 21 гол.

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