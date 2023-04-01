"Бенфика" приняла важное решение по главному тренеру

Роджер Шмидт продлил контракт с “Бенфикой”.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

Известный тренер возглавил лиссабонский клуб в мае 2022 года и вывел команду в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Кроме того, “Бенфика” опережает “Порту” на 10 очков в турнирной таблице чемпионата Португалии.