Главная Новости "Бенфика" приняла важное решение по главному тренеру

"Бенфика" приняла важное решение по главному тренеру

Новости футбола Сегодня, 03:23
Фото: твиттер Бенфики Фото: твиттер Бенфики

Роджер Шмидт продлил контракт с “Бенфикой”.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

Известный тренер возглавил лиссабонский клуб в мае 2022 года и вывел команду в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Кроме того, “Бенфика” опережает “Порту” на 10 очков в турнирной таблице чемпионата Португалии.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Бенфика Примейра-лига Португалия
Популярные новости
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен Новости футбола 29 мар 2023, 13:54 Месси готов на существенный шаг ради перехода в "Барселону"
Фото: инстаграм сборной Хорватии/Автор неизвестен Новости футбола 28 мар 2023, 16:43 Победы Хорватии и Швейцарии, поражение Испании: результаты отбора Евро-2024 28 марта
Фото: инстаграм сборной Шотландии/Автор неизвестен Новости футбола 28 мар 2023, 16:40 Испания неожиданно проиграла Шотландии в отборе Евро-2024
Фото: инстаграм сборной Нидерландов/Автор неизвестен Новости футбола 27 мар 2023, 16:50 Феерия Швеции, крупные победы Нидерландов и Венгрии: результаты отбора Евро-2024 27 марта
Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен Новости футбола 27 мар 2023, 16:38 Франция одержала сложную победу в отборе Евро-2024
Фото: инстаграм сборной Италии/Автор неизвестен Новости футбола 26 мар 2023, 16:44 Феерии Португалии и Исландии, победы Англии и Италии: результаты отбора Евро-2024 26 марта
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:47 Саншеш может покинуть ПСЖ, у него есть вариант в Англии Новости футбола Сегодня, 06:24 ПСЖ уговорил лидера "Наполи" на трансфер, но есть препятствие Новости футбола Сегодня, 06:17 Коло-Муани выбрал себе новый клуб Новости футбола Сегодня, 06:14 В "Тоттенхэме" назвали имена вероятного нового наставника команды Новости футбола Сегодня, 05:55 "Милан" уладил разногласия со своей главной звездой Новости футбола Сегодня, 05:36 Руководство ПСЖ готово платить Месси любые деньги Новости футбола Сегодня, 05:29 "Арсенал" нацелился на хавбека сборной Бразилии Новости футбола Сегодня, 05:16 Ян Вертонген заговорил о завершении карьеры Новости футбола Сегодня, 04:53 Бензема раздумывает над уходом из "Реала" Новости футбола Сегодня, 04:48 "Наполи" теряет своего лидера перед битвой с "Миланом"
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Интер - Фиорентина 1 апреля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ювентус - Верона 1 апреля 2023 года Футбол 02 апр 2023 Прогноз на матч Вильярреал - Реал Сосьедад 2 апреля 2023 года Футбол 02 апр 2023 Прогноз на матч Атлетико - Бетис 2 апреля 2023 года Футбол 03 апр 2023 Прогноз на матч Эмполи - Лечче 3 апреля 2023 года Футбол 03 апр 2023 Прогноз на матч Сассуоло - Торино 3 апреля 2023 года