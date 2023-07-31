"Бенфика" потерпела поражение в матче с чемпионом Нидерландов

Роттердамский “Фейеноорд” на своем поле в товарищеском матче обыграл лиссабонскую “Бенфику” со счетом 2:1. Матч состоялся в Роттердаме (Нидерланды) на стадионе “Де Куйп”.

В начале матча счет открыл Игор Пайшао. На 34-й минуте преимущество голландского клуба увеличил Сантьяго Хименес. В конце матча разрыв в счете сократил Петар Муса.

“Фейеноорд” Роттердам, Нидерланды - “Бенфика” Лиссабон, Португалия - 2:1 (2:0, 0:1)

Голы: Игор Пайшао, 12 - 1:0, Хименес, 34 - 2:0, Муса, 85 - 2:1

“Фейеноорд”: Билоу, Педерсен (Белен, 46), Гертрейда (Касанвирьо, 72), Ханко (Хендрикс, 84), Хартман (Лопес, 72), Зерукки (ван дер Белт, 62), Виффер (Миламбо, 84), Яханбакш (Сауэр, 83), Стенгс (Тимбер, 62), Игор Пайшао (Дилросун, 72), Хименес (Минтех, 46).

“Бенфика”: Влаходимос, Джурасек (Ристич, 46), Отаменди (Морато, 46), Антониу Силва (Араужу, 46), Ба (Виктор, 61), Кокчю (Невеш, 62), Аурснес (Шелдеруп, 84), Рафа Силва (Гувейя, 72), Мариу (Нерес, 46), Ди Мария (Флорентину, 62), Рамуш (Муса, 75).

Напомним, что в прошлом сезоне “Фейеноорд” стал чемпионом Нидерландов, а “Бенфика” стала чемпионом Португалии.