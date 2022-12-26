"Бенфика" отказалась продавать Энцо Фернандеса за 100 миллионов

“Ливерпуль” твердо намерен подписать хавбека “Бенфики” Энцо Фернандеса.

По информации португальского журналиста Педру Алмейды, за 21-летнего полузащитника англичане согласны заплатить 100 млн евро.

Интересно, что лиссабонский клуб не готов отпускать игрока за такую сумму. Португальцы уже сообщили “Ливерпулю”, что что отпустят Фернандеса лишь в случае выплаты отступных, а это 120 млн евро.

К слову, СМИ писали, что такую сумму кроме “Ливерпуля” готов выплатить и “Манчестер Юнайтед”.