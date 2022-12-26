"Бенфика" отказалась продавать Энцо Фернандеса за 100 миллионов
Новости футбола Сегодня, 09:54
Фото: твиттер Бенфики/Автор неизвестен
“Ливерпуль” твердо намерен подписать хавбека “Бенфики” Энцо Фернандеса.
По информации португальского журналиста Педру Алмейды, за 21-летнего полузащитника англичане согласны заплатить 100 млн евро.
Интересно, что лиссабонский клуб не готов отпускать игрока за такую сумму. Португальцы уже сообщили “Ливерпулю”, что что отпустят Фернандеса лишь в случае выплаты отступных, а это 120 млн евро.
К слову, СМИ писали, что такую сумму кроме “Ливерпуля” готов выплатить и “Манчестер Юнайтед”.
Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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