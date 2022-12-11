"Бенфика" определилась с ценой на Гонсалу Рамуша

Лиссабонская “Бенфика” определилась с ценой на нападающего Гонсалу Рамуша, который сделал хет-трик за сборную Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против сборной Швейцарии (6:1), сообщает Record.

По сведениям источника, португальский клуб не готов продавать футболиста, поэтому его можно выкупить только за полную сумму отступных в азмере 120 миллионов евро. Интерес к форварду проявляют “Манчестер Юнайтед”, ПСЖ и “Ньюкасл”.

В нынешнем сезоне 21-летний Рамуш провел за “Бенфику” и сборную Португалии 25 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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