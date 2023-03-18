Главная Новости "Бенфика" одержала разгромную победу в чемпионате Португалии

"Бенфика" одержала разгромную победу в чемпионате Португалии

Новости футбола Сегодня, 15:53
Фото: твиттер Жоау Мариу/Автор неизвестен Фото: твиттер Жоау Мариу/Автор неизвестен

В матче 25-го тура чемпионата Португалии “Бенфика” на своем поле разгромила “Виторию Гимарайнш” со счетом 5:1.

Победу хозяевам принесли дубль Жоау Мариу, голы Гонсалу Рамуша и Антониу Силвы, а также автогол Даниэла Силвы. У гостей отличился Андре Силва.

“Бенфика”, набрав 68 очков, занимает первое место в турнирной таблице Примейры. “Витория Гимарайнш” с 40 очками осталась на пятой позиции.

“Бенфика” - “Витория Гимарайнш” - 5:1 (3:0)
Голы: Рамуш, 13 - 1:0, Мариу, 28 (с пенальти) - 2:0, Мариу, 36 - 3:0, Даниэл Силва, 69 (автогол) - 4:0, Андре Силва, 79 - 4:1, Антониу Силва, 89 - 5:1

“Бенфика”: Влаходимос, Бах (Мораес Жилберто, 83), Антониу Силва, Отаменди (Морато, 75), Гримальдо, Шикинью, Флорентину (Невеш, 75), Мариу, Нерес, Рафаэл Силва, Рамуш (Муса, 75).

Не пропустите: “Сельта” обыграла “Эспаньол" в матче Ла Лиги.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Бенфика Витория Гимарайнш Примейра-лига Португалия
Популярные новости
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 15:46 Шесть голов: "Манчестер Сити" одержал разгромную победу в Кубке Англии
Фото: твиттер "Аль-Насра"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 15:37 Гол Роналду помог "Аль-Насру" выиграл в матче чемпионата
Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 15:27 Дортмундская "Боруссия" уничтожила "козлов" в Бундеслиге
Фото: твиттер "Жироны"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 13:15 ЦыГОЛков! Украинец спас "Жирону" от поражения в Мадриде
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 13:14 Роналду вызван в сборную Португалии на мартовские отборочные матчи Евро-2024
Фото: открытые источники Новости футбола Вчера, 07:20 Состоялась жеребьёвка четвертьфинала Лиги чемпионов
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:53 "Бенфика" одержала разгромную победу в чемпионате Португалии Новости футбола Сегодня, 15:46 Шесть голов: "Манчестер Сити" одержал разгромную победу в Кубке Англии Новости футбола Сегодня, 15:42 "Сельта" одержала победу в Барселоне Новости футбола Сегодня, 15:37 Гол Роналду помог "Аль-Насру" выиграл в матче чемпионата Новости футбола Сегодня, 15:32 "Челси" упустил победу в домашнем матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 15:27 Дортмундская "Боруссия" уничтожила "козлов" в Бундеслиге Новости футбола Сегодня, 13:15 ЦыГОЛков! Украинец спас "Жирону" от поражения в Мадриде Новости футбола Сегодня, 13:06 "Тоттенхэм" упустил победу над худшей командой АПЛ Новости футбола Сегодня, 12:43 "РБ Лейпциг" проиграл аутсайдеру Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 10:59 “Днепр-1” вернул лидерство в УПЛ
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 19 мар 2023 Прогноз на матч Лацио - Рома 19 марта 2023 года Футбол 19 мар 2023 Прогноз на матч Интер - Ювентус 19 марта 2023 года Футбол 20 мар 2023 Прогноз на матч Ингольштадт - Динамо Дрезден 20 марта 2023 года Футбол 20 мар 2023 Прогноз на матч Мирандес - Эйбар 20 марта 2023 года