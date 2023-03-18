"Бенфика" одержала разгромную победу в чемпионате Португалии

В матче 25-го тура чемпионата Португалии “Бенфика” на своем поле разгромила “Виторию Гимарайнш” со счетом 5:1.

Победу хозяевам принесли дубль Жоау Мариу, голы Гонсалу Рамуша и Антониу Силвы, а также автогол Даниэла Силвы. У гостей отличился Андре Силва.

“Бенфика”, набрав 68 очков, занимает первое место в турнирной таблице Примейры. “Витория Гимарайнш” с 40 очками осталась на пятой позиции.

“Бенфика” - “Витория Гимарайнш” - 5:1 (3:0)

Голы: Рамуш, 13 - 1:0, Мариу, 28 (с пенальти) - 2:0, Мариу, 36 - 3:0, Даниэл Силва, 69 (автогол) - 4:0, Андре Силва, 79 - 4:1, Антониу Силва, 89 - 5:1

“Бенфика”: Влаходимос, Бах (Мораес Жилберто, 83), Антониу Силва, Отаменди (Морато, 75), Гримальдо, Шикинью, Флорентину (Невеш, 75), Мариу, Нерес, Рафаэл Силва, Рамуш (Муса, 75).

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