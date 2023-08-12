"Бенфика" объявила о переходе бразильского нападающего

Пресс-служба лиссабонской “Бенфики” на официальном сайте объявила о переходе бразильского нападающего флорентийской “Фиорентины” Артура Кабрала.

Португальский клуб заплатил за футболиста 20 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Форвард подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года. Бразилец заменит в составе “Бенфики” португальского нападающего Гонсалу Рамуша, который перешел в “Пари Сен-Жермен” на правах аренды с правом выкупа за 65 миллионов евро и 15 миллионов евро в качестве бонусов.

25-летний Кабрал выступал за “Фиорентину” с января 2022 года. Он перешел в итальянский клуб из швейцарского “Базеля”. Сумма трансфера составила 15,5 миллионов евро. Всего он провел за клуб 64 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал четыре результативные передачи. В составе “Базеля” Кабрал становился лучшим игроком чемпионата Швейцарии в сезоне-2020/2021. Ранее он также играл за клубы “Сеара” и “Палмейрас”.

Кабрал в 2019 году играл за олимпийскую сборную Бразилии. Он провел за бразильскую команду два матча, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.