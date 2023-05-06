"Бенфика" обыграла конкурента в борьбе за чемпионство

В матче 31-го тура чемпионата Португалии “Бенфика” на своем поле обыграла “Брагу” со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Рафа Силва.

“Бенфика”, набрав 80 очков, лидирует в турнирной таблице Примейры. “Брага” с 71 очком осталась на третьей позиции.

“Бенфика” - “Брага” - 1:0 (0:0)

Гол: Рафа Силва, 67 - 1:0

“Бенфика”: Влаходимос, Отаменди, Антониу Силва, Гримальдо, Эурснес, Невеш, Шикинью, Нерес (Гедеш, 81), Рафа Силва, Мариу, Рамуш (Муса, 75).

“Брага”: Матеус, Гомес (Джало, 82), Ньякате, Тормена, Борха (Секейра, 46), Рачич (Горби, 82), Медейруш (Пицци, 66), Андре Орта (Банза, 75), Рикарду Орта, Брума, Руис.

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