"Бенфика" не сумела выиграть в лиссабонском дерби

В матче 16-го тура чемпионата Португалии “Бенфика” на своем поле

В середине первого тайма гостии вышли вперед благодаря автоголу Александра Баха. Вскоре равновесие восстановил Гонсалу Рамуш. На 53-й минуте гостей вывел вперед Педру Гонсалвеш. В середине второго тайма Рамуш вновь сравнял счет, оформив дубль.

“Бенфика”, набрав 40 очков, лидирует в турнирной таблице Примейры. “Спортинг” с 29 очками остался на 4-й позиции.

“Бенфика” - “Спортинг” - 2:2 (1:1)

Голы: Бах, 27 (автогол) - 0:1, Рамуш, 37 - 1:1, Гонсалвеш, 53 (с пенальти) - 1:2, Рамуш, 64 - 2:2

“Бенфика”: Влаходимос, Бах, Антониу Силва, Отаменди, Гримальдо, Флорентину, Фернандес, Мариу, Рафаэл Силва, Эурснес (Нерес, 65), Рамуш.

“Спортинг”: Адан, Инасиу, Коатес, Рейс (Юсте, 67), Порро, Угарте, Сантуш, Гонсалвеш, Эдвардс (Гомес, 78), Тринкау, Паулинью.

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