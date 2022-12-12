"Бенфика" назвала "Реалу" цену на Энцо Фернандеса

Лиссабонская “Бенфика” определилась с ценой на аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса, которым интересуется мадридский “Реал”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, португальский клуб не хочет продавать футболиста, поэтому его можно выкупить только за полную сумму отступных в размере 120 миллионов евро. Хавбеком также интересуется “Ливерпуль”.

В нынешнем сезоне 21-летний Фернандес провел за “Бенфику” и сборную Аргентины 57 матчей, забил 14 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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