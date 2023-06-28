"Бенфика" назвала ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" цену на Гонсалу Рамуша

“Бенфика” определилась с ценой на полузащитнику Гонсалу Рамуша, которым интересуются “Манчестер Юнайтед” и “Пари Сен-Жермен”, сообщает Correio da Manha.

По сведениям источника, португальский клуб хочет получить за футболиста не менее 80 миллионов евро. Ранее лиссабонцы отказались продавать форварда за 50 миллионов евро плюс 10 миллионов евро в качестве бонусов.

В минувшем сезоне 22-летний Рамуш провел за “Бенфику” 47 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.