"Бенфика" назвала ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" цену на Гонсалу Рамуша
Новости футбола Сегодня, 17:30
Фото: инстаграм Гонсалу Рамуша/Автор неизвестен
“Бенфика” определилась с ценой на полузащитнику Гонсалу Рамуша, которым интересуются “Манчестер Юнайтед” и “Пари Сен-Жермен”, сообщает Correio da Manha.
По сведениям источника, португальский клуб хочет получить за футболиста не менее 80 миллионов евро. Ранее лиссабонцы отказались продавать форварда за 50 миллионов евро плюс 10 миллионов евро в качестве бонусов.
В минувшем сезоне 22-летний Рамуш провел за “Бенфику” 47 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 16:54 Определились четвертьфинальные пары молодежного чемпионата Европы
Новости футбола Сегодня, 15:56 "Арсенал" купил полузащитника "Челси" за 70 млн евро
Новости футбола Вчера, 16:46 Украина на 90-й минуте упустила победу над Испанией в матче молодежного Евро-2023
Новости футбола Вчера, 15:56 "Реал" начал переговоры по трансферу чемпиона мира
Новости футбола Вчера, 13:57 "Манчестер Сити" купил 4-кратного победителя Лиги чемпионов
Новости футбола Вчера, 13:24 Киевское "Динамо" объявило о возвращении клубной легенды
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:30 "Бенфика" назвала ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" цену на Гонсалу Рамуша Новости футбола Сегодня, 17:15 "Челси" близок к покупке 18-летнего бразильского таланта Новости футбола Сегодня, 16:55 "Милан" объявил о переходе опытного вратаря Новости футбола Сегодня, 16:54 Определились четвертьфинальные пары молодежного чемпионата Европы Новости футбола Сегодня, 16:48 Италия вылетела с молодежного чемпионата Европы Новости футбола Сегодня, 16:43 Франция одержала разгромную победу в матче молодежного Евро-2023 Новости футбола Сегодня, 16:42 "Манчестер Сити" может купить испанского таланта Новости футбола Сегодня, 16:30 "Ливерпуль" хочет купить лидера "РБ Лейпциг" Новости футбола Сегодня, 16:25 "Тоттенхэм" купил полузащитника сборной Англии Новости футбола Сегодня, 16:15 "Марсель" близок к покупке полузащитника "Атлетико"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Расинг Авельянеда - Ньюбленсе 29 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 29 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Индепендьенте дель Валье - Архентинос Хуниорс 29 июня 2023 года Футбол 29 июн 2023 Прогноз на матч Коло-Коло - Депортиво Перейра 30 июня 2023 года Футбол 29 июн 2023 Прогноз на матч Бока Хуниорс - Монагас 30 июня 2023 года Футбол 29 июн 2023 Прогноз на матч Барселона Гуаякиль - Серро Портеньо 30 июня 2023 года Футбол 29 июн 2023 Прогноз на матч Палмейрас - Боливар 30 июня 2023 года Футбол 30 июн 2023 Прогноз на матч Платенсе - Ланус 1 июля 2023 года Футбол 01 июл 2023 Прогноз на матч Барракас Сентраль - Ривер Плейт 1 июля 2023 года Футбол 01 июл 2023 Прогноз на матч Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1 июля 2023 года