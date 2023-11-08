EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Бенфика гарантированно не пройдет в плей-оф Лиги Чемпионов

Бенфика гарантированно не пройдет в плей-оф Лиги Чемпионов

Новости футбола Вчера, 16:16
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Бенфика гарантированно не пройдет в плей-оф Лиги Чемпионов Фото: https://twitter.com/SLBenfica

Бенфика проиграла матч четвёртого тура Лиги Чемпионов, который прошёл в среду, 8 ноября.

Из-за этого поражения Бенфика уже гарантированно не проходит в плей-офф. Команда проиграла все 4 матча, забив лишь один гол – 1:7. Тепер португальцы не смогут обогнать Интер, у которого семь очков после трёх игр, и Реал Сосьедад, у которого десять очков после четырёх матчей.

Вместо этого Бенфика сохраняет шансы на третье место и попадание в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что в двух предыдущих розыгрышах ЛЧ "орлы" доходили до четвертьфинала.

Напомним, что Реал Сосьедад победил Бенфику со счётом 3:1. На шестой минуте Микель Мерино открыл счёт в матче, через пять минут Реал Сосьедад удвоил преимущество благодаря голу Микеля Оярсабаля. На 21-й минуте испанцы забили в третий раз.

После перерыва Бенфика ответила одним голом, Рафа Сильва забил на 49-й минуте. Казалось, что Бенфика сможет забить ещё и вернуть интригу в матче, но Сосьедад спокойно оборонялся и не давал португальцам создать ещё какой-либо момент.

Связанные команды и лиги
Бенфика Лига Чемпионов
Популярные новости
Лидер Баварии получил травму в матче Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 01:06 Лидер Баварии получил травму в матче Лиги чемпионов
Анчелотти превзошел достижение Фергюсона в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 00:30 Анчелотти превзошел достижение Фергюсона в Лиге чемпионов
Сможет ли догнать Роналду? Мюллер выиграл 102-й матч в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 00:21 Сможет ли догнать Роналду? Мюллер выиграл 102-й матч в Лиге чемпионов
"Это был безумный матч". Тренер Копенгагена высказался о победе над МЮ Новости футбола Сегодня, 00:03 "Это был безумный матч". Тренер Копенгагена высказался о победе над МЮ
Винисиус и Родриго побили рекорд Роберто Карлоса Новости футбола Вчера, 23:49 Винисиус и Родриго побили рекорд Роберто Карлоса
Реал Мадрид, Бавария, Интер и Реал Сосьедад вышли в плей-офф Лиги чемпионов 2023/24 Новости футбола Вчера, 17:55 Реал Мадрид, Бавария, Интер и Реал Сосьедад вышли в плей-офф Лиги чемпионов 2023/24
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 01:06 Лидер Баварии получил травму в матче Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 01:01 Хейлунд стал лучшим бомбардиром МЮ в этом сезоне, но есть один нюанс Новости футбола Сегодня, 00:30 Анчелотти превзошел достижение Фергюсона в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 00:22 Анчелотти рассказал о срочной замене вратаря Реала перед матчем Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 00:21 Сможет ли догнать Роналду? Мюллер выиграл 102-й матч в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 00:17 Кто получил 9.1? Названы оценки игроков за матч Лиги Чемпионов Реал – Брага Новости футбола Сегодня, 00:14 Эрик тен Хаг недоволен удалением Рашфорда в матче с Копенгагеном Новости футбола Сегодня, 00:03 "Это был безумный матч". Тренер Копенгагена высказался о победе над МЮ Новости футбола Вчера, 23:49 Винисиус и Родриго побили рекорд Роберто Карлоса Новости футбола Вчера, 18:13 Матч-триллер в Дании на 7 голов. Оценки игроков за поединок ЛЧ Копенгаген – Манчестер Юнайтед
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Макартур — Пномпень Краун 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Славия — Рома 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Аякс — Брайтон 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Тулуза — Ливерпуль 9 ноября 2023 года Баскетбол Сегодня Прогноз на матч Реал Мадрид — Виртус Болонья 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Вест Хэм — Олимпиакос 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Астон Вилла — АЗ 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Рейнджерс — Спарта Прага 9 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Аталанта — Штурм 9 ноября 2023 года Хоккей Сегодня Прогноз на матч Бостон - Нью-Йорк Айлендерс 10 ноября 2023 года