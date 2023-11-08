Бенфика гарантированно не пройдет в плей-оф Лиги Чемпионов

Бенфика проиграла матч четвёртого тура Лиги Чемпионов, который прошёл в среду, 8 ноября.

Из-за этого поражения Бенфика уже гарантированно не проходит в плей-офф. Команда проиграла все 4 матча, забив лишь один гол – 1:7. Тепер португальцы не смогут обогнать Интер, у которого семь очков после трёх игр, и Реал Сосьедад, у которого десять очков после четырёх матчей.

Вместо этого Бенфика сохраняет шансы на третье место и попадание в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что в двух предыдущих розыгрышах ЛЧ "орлы" доходили до четвертьфинала.

Напомним, что Реал Сосьедад победил Бенфику со счётом 3:1. На шестой минуте Микель Мерино открыл счёт в матче, через пять минут Реал Сосьедад удвоил преимущество благодаря голу Микеля Оярсабаля. На 21-й минуте испанцы забили в третий раз.

После перерыва Бенфика ответила одним голом, Рафа Сильва забил на 49-й минуте. Казалось, что Бенфика сможет забить ещё и вернуть интригу в матче, но Сосьедад спокойно оборонялся и не давал португальцам создать ещё какой-либо момент.