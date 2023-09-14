Бен Чилвелл назвал свою пятерку лучших защитников в истории английской Премьер-Лиги

Левый защитник лондонского Челси и сборной Англии Бен Чилвелл назвал свой топ-5 фуллбэков в истории АПЛ.

В интервью для Сhelsea News Чилвеллу было предложено назвать пятерку лучших по его мнению игроков оборонительного плана за всю историю АПЛ.

Выбор защитника сборной Англии пал на легендарного футболиста Челси Эшли Коула. На второе место Бен поставил многолетнего капитана Манчестер Юнайтед Гарри Нэвилла, а на третьем разместился его партнер Патрис Эвра. Замыкает список дуэт действующих исполнителей Ливерпуля - Энди Робертсон и Трент Александер-Арнольд.

В этот список 26-летний защитник лондонского Челси не включил своего напарника по команде и капитана “синих” Риса Джеймса, с которым они вместе выиграли Лигу Чемпионов под руководством Томаса Тухеля. Из-за подобных высказываний Бенджамин рискует столкнуться с негативной реакцией и критикой со стороны болельщиков "синих".

Рис Джеймс на протяжении практически всей карьеры страдает из-за травм. Кстати, капитан Челси и сейчас залечивает травму, дата возвращения пока не известна. Сам Чилвелл в этом сезоне еще ни разу не провел на поле все 90 минут.