Бьелса хочет выиграть чемпионат мира с Уругваем

Марсело Бьелса, новый главный тренер сборной Уругвая, озвучил довольно амбициозное желание.

Вместе со своей новой командой он хочет выиграть чемпионат мира.

Наставник уверен, что его команда способна достичь этой цели.

"Мечтать о победе в чемпионате мира - это возможно. Я работаю с командой, которая может это сделать", - заявил Бьелса в интервью, цитируемом ITASportPress.