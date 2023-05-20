Бьелса хочет выиграть чемпионат мира с Уругваем
Новости футбола Сегодня, 04:00
Фото: твиттер Лидса
Марсело Бьелса, новый главный тренер сборной Уругвая, озвучил довольно амбициозное желание.
Вместе со своей новой командой он хочет выиграть чемпионат мира.
Наставник уверен, что его команда способна достичь этой цели.
"Мечтать о победе в чемпионате мира - это возможно. Я работаю с командой, которая может это сделать", - заявил Бьелса в интервью, цитируемом ITASportPress.
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