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Беллингема уже начали сравнивать с Месси

Новости футбола Сегодня, 04:00
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Беллингема уже начали сравнивать с Месси Фото: открытые источники

Известный итальянский тренер Арриго Сакки восхищается уровнем игры полузащитника мадридского "Реала" Джуда Беллингема.

По словам специалиста, если в будущем англичанин продолжит в таком же духе, то у него есть все шансы добиться высот.

"Беллингем - игрок мирового класса, очень сильный футболист. Он всегда играет для команды. В его возрасте только Месси производил на меня такое впечатление. Конечно, Беллингем отличается от Лео, но если он сохранит свою скромность, то сможет идти по его стопам, потому что Беллингем - игрок мирового класса", - цитирует Сакки La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Джуд Беллингем стал игроком мадридского "Реала" в начале июня, перейдя из "Боруссии" Дортмунд.

За лидера сборной Англии испанский клуб заплатил 103 миллиона евро. В контракте прописано, что "Боруссия" получит до 30% от этой суммы в виде бонусов. Английский полузащитник заключил контракт с испанским клубом до 2029 года.

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