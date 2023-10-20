Беллингема уже начали сравнивать с Месси

Известный итальянский тренер Арриго Сакки восхищается уровнем игры полузащитника мадридского "Реала" Джуда Беллингема.

По словам специалиста, если в будущем англичанин продолжит в таком же духе, то у него есть все шансы добиться высот.

"Беллингем - игрок мирового класса, очень сильный футболист. Он всегда играет для команды. В его возрасте только Месси производил на меня такое впечатление. Конечно, Беллингем отличается от Лео, но если он сохранит свою скромность, то сможет идти по его стопам, потому что Беллингем - игрок мирового класса", - цитирует Сакки La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Джуд Беллингем стал игроком мадридского "Реала" в начале июня, перейдя из "Боруссии" Дортмунд.

За лидера сборной Англии испанский клуб заплатил 103 миллиона евро. В контракте прописано, что "Боруссия" получит до 30% от этой суммы в виде бонусов. Английский полузащитник заключил контракт с испанским клубом до 2029 года.