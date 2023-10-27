Беллингем высказался о своей великолепной результативности

Полузащитник "Реала Мадрид" Джуд Беллингем доволен тем, как складывается для него старт нового сезона в “Реале”.

В частности, в беседе с журналистами футболист сборной Англии высказался о своей высокой результативности за новую команду.

"Да, я чувствую себя хорошо на поле. Я очень доволен. Я просто наслаждаюсь игрой и жду каждого матча. Меня немного удивляет, что я забил уже 11 голов, но я готов помогать команде и очень счастлив.

Песня болельщиков? Конечно же, The Beatles, я обожаю The Beatles, и когда я слышу, как болельщики скандируют мое имя под эту песню, у меня волосы дыбом", - приводит слова Беллингема TVE.

Беллингем летом перебрался в стан “сливочных” из "Боруссии" Дортмунд за 103 миллиона евро. Он подписал соглашение, рассчитанное до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, стоимость 20-летнего полузащитника на данный момент составляет 150 миллионов евро.

В текущем сезоне Беллингем провел 12 матчей, забил 11 голов и сделал 3 голевые передачи. Он является лучшим бомбардиром “Реала” во всех турнирах.