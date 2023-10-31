Беллингем высказался о получении награды лучшему молодому игроку мира

Хавбек мадридского "Реала" Джуд Беллингем поделился своими впечатлениями после победы в голосовании за звание лучшего молодого игрока мира.

Вчера награду молодому футболисту вручили в Париже.

Игрок сборной англии выразил благодарность всем за эту награду.

"Когда мне сказали о том, что я получу пятый номер Зинедина Зидана в "Реале", я сразу сказал, что мне предстоит пройти еще долгий путь, чтобы достичь успехов, которые добился Зидан. Но могу с уверенностью сказать, что Зидан является одним из игроков, которые вдохновляют меня", - сказал Беллингем.

Напомним, что Беллингем перешел в "Реал" из "Боруссии" Дортмунд минувшим летом. За игрока с учетом бонусов заплатили 103 миллиона евро.

Его контракт с мадридским клубом рассчитан до июня 2029 года.

В текущем сезоне футболист является лучшим бомбардиром “Реала” во всех соревнованиях, хотя и не является нападющим.