Беллингем высказался о победе над Украиной

Хавбек сборной Англии Джуд Беллингем поделился мнением о победе "Трех львов" со счетом 2:0 над Украиной во втором раунде квалификации на Евро-2024.

По словам Беллингема, начало отборочного турнира с двух побед было тем, что поможет команде в будущем.

"Нам нужно было победить в первых двух играх, и это удалось. Встреча с Украиной закрепила наш успешный результат в Италии, что очень приятно.

Наша команда должна стремиться к победе в каждом матче, глядя на турнирную таблицу. Такой желание должно было возникнуть у нашей сборной благодаря успехам на прошлых турнирах. Мы ставим перед собой высокие требования и ожидания", - цитирует Беллингема официальный сайт УЕФА.