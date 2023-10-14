Беллингем, Вирц и другие в списке претендентов на премию Golden Boy

В рамках премии Golden Boy каждый год самый перспективный футболист получает выдающуюся награду. Стал известен финальный список из 25 претендентов:

Джуд Беллингем (Реал), Джамал Мусиала (Бавария), Хави Симонс (РБ Лейпциг), Антониу Силва (Бенфика), Алекс Бальде (Барселона), Флориан Вирц (Байер), Беньямин Шешко (РБ Лейпциг), Джорджо Скальвини (Аталанта), Расмус Хойлунд (Манчестер Юнайтед), Леви Колвилл (Челси), Йохан Бакайоко (ПСВ), Милош Керкез (Борнмут), Артур Вермерен (Антверпен), Эван Фергюсон (Брайтон), Люка Гурна-Дуат (РБ Зальцбург), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ), Усман Диоманде (Спортинг), Арнау Мартинес (Жирона), Матис Тель (Бавария), Анди Диуф (Ланс), Арда Гюлер (Реал Мадрид), Мартин Батурина (Динамо Загреб), Ламин Ямал (Барселона), Жоао Невеш (Бенфика), Билал Эль-Ханнус (Генк).

Добавим, что в прошлом году престижную премию получил Гави.

Победителя объявят 4 декабря. Церемонии награждения пройдут в Турине.